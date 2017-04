Nachbarn mit 33 Messerstichen getötet: Haft

Der Eingang des Landgerichtes in Wuppertal.

05.04.2017 Wuppertal. Ein rasend eifersüchtiger Ehemann ist in Wuppertal zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte gestanden, seinen Nachbarn in Erkrath bei Düsseldorf mit 33 Messerstichen getötet zu haben. Das Landgericht sprach den 42-Jährigen wegen Totschlags schuldig. Er hatte den Nachbarn verdächtigt, eine Affäre mit seiner Frau zu haben. Um ihn zur Rede zu stellen, hatte er ihn in seine Wohnung gewunken. Dort kam es zu den tödlichen Stichen.

Nach der Tat im Juli vergangenen Jahres hatte er sich auf einer Polizeiwache gestellt. Er habe den Eindruck gehabt, dass der Nachbar seiner Frau nachstelle. Die Urteilsverkündung fand am Mittwoch unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Nach Angaben des Gerichts waren mehrfach Drohungen gegen den Angeklagten eingegangen. (dpa)