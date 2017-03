Nachbarn im Wahn getötet: Täter kommt Psychiatrie

16.03.2017 Bonn (dpa/lnw) – Nach einem Amoklauf mit einem Toten und einer schwer verletzten Frau hat das Landgericht Bonn die Unterbringung des 49 Jahre alten Täters in der Psychiatrie angeordnet. Weil der Mann die Taten im Wahn begangen hatte, wurde er nicht wegen Totschlags und drei weiterer Tötungsversuche verurteilt, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag bestätigte.

Der seit vielen Jahren psychisch kranke Mann hatte am 8. Juli 2016 einen 79-jährigen Nachbarn mit zahlreichen Messerstichen getötet und eine 76-Jährige mit 23 Stichen schwer verletzt. Eine 42-jährige Frau konnte sich noch rechtzeitig in die offenstehende Wohnung des Täters retten. Erst zwei Polizeibeamte, die er ebenfalls angreifen wollte, hatten den 49-Jährigen mit zwei Schüssen in Bauch und Schenkel kampfunfähig gemacht. Laut Urteil hatte der Mann schon zwei Wochen zuvor in seiner Wohnung einen Pfleger angegriffen und sollte in einer Klinik untergebracht werden. Das nach Betreuungsrecht dafür erforderliche Gutachten war erst am Tattag beim zuständigen Amtsgericht eingegangen. (dpa)