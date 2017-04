Nachbar rettet älteren Mann aus brennender Wohnung

21.04.2017 Dortmund. In Dortmund hat ein Nachbar einen älteren Mann vor einem Brand in dessen Wohnung gerettet. Der Retter sei durch einen anschlagenden Rauchmelder auf schwarzen Rauch aus der Erdgeschosswohnung aufmerksam geworden, teilte die Feuerwehr Dortmund mit. Daraufhin habe er die Tür zur Wohnung aufgebrochen und den hilflosen Mann aus der lebensbedrohlichen Situation gerettet. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren alle Mieter in Sicherheit, der gerettete Mann wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Brand in der Küche der Wohnung wurde schnell gelöscht, die Ursache ist noch unklar.