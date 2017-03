Nach dem Doppelmord von Herne: Ermittlungen laufen weiter

Beamte der Spurensicherung gehen in Herne in ein Haus.

11.03.2017 Herne. Nach schockierenden Ermittlungs-Details der Polizei zum Doppelmord in Herne laufen die Ermittlungen der Bochumer Mordkommission weiter. Es gebe derzeit keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeibehörde in Bochum am Samstag auf Anfrage. Einen Tag zuvor hatte die Polizei die Details zum Doppelmord auf einer Pressekonferenz näher geschildert. Danach soll der mutmaßliche Täter Marcel H. aus purem Frust über private Rückschläge plötzlich Mordlust entwickelt haben.

Die Polizei hatte festgestellt, dass sie zwar wenig Zweifel an den Angaben des 19-Jährigen habe, dass man ihm aber nicht "in allen Bereichen" trauen könne. Der Teenager soll zunächst den 9-jährigen Nachbarsjungen Jaden und später einen 22 Jahre alten Bekannten erstochen haben. Die Taten hatte er laut Polizei "eiskalt und emotionslos" zugegeben. Marcel H. hatte sich am vergangenen Donnerstag der Polizei gestellt, womit eine dreitätige Großfahndung beendet wurde. (dpa)