23.07.2017 Kall. Ein 53-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Reh in der Nacht zu Sonntag schwer verletzt worden. Auf einem Radweg wurde der Mann von dem Reh angesprungen und stürzte, wie die Polizei Euskirchen am Sonntag mitteilte. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh flüchtete offenbar unverletzt.