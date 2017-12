Nach Vormundschafts-Streit verschwindet Mutter aus Klinik

01.12.2017 Krefeld. Angesichts des drohenden Verlusts des Sorgerechts ist eine junge Mutter in Krefeld mit ihrem neu geborenen Kind aus der Klinik verschwunden. Wegen der familiären Situation wollte das Jugendamt der Stadt die Vormundschaft für den zwei Tage alten Jungen übernehmen und hatte am Donnerstag die Auflage erteilt, das Kind im Krankenhaus zu lassen. Eine Krankenschwester habe am frühen Donnerstagabend festgestellt, dass die 18 und 24 Jahre alten Eltern die Kinderstation mit dem Säugling verlassen hätten, erklärte die Polizei am Freitag. Es gebe Hinweise, dass das Paar nach Polen unterwegs sei.