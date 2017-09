Nach Unfall müssen Pendler auf A 57 Geduld mitbringen

19.09.2017 Köln. Nach einem Unfall ist es am Dienstagmorgen auf der Autobahn 57 bei Köln zu einem Stau mit langen Wartezeiten gekommen. Pendler aus Richtung Neuss und Düsseldorf mussten sich bis zu eine Stunde gedulden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war ein Autofahrer kurz vor dem Kreuz Köln-Nord über die Fahrbahn geschleudert und auf der mittleren Spur stehengeblieben. Das Auto musste abgeschleppt werden. In der Folge bildete sich im Berufsverkehr ein bis zu zehn Kilometer langer Stau. Details zum Unfall waren am Morgen nicht bekannt.