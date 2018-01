Nach Sturm "Friederike": Einschränkungen im Bahnverkehr

20.01.2018 Düsseldorf. Zwei Tage nach dem Orkan "Friederike" gibt es in Nordrhein-Westfalen am Samstag weiter Probleme im Bahnverkehr. Die Lage im Bahnverkehr verbessere sich, es komme aber nach wie vor zu Einschränkungen, teilte die Deutsche Bahn am Samstag mit. Am Samstagmorgen war auf sieben Strecken nur ein eingeschränkter Betrieb möglich. Auf einer Linie fuhren nach wie vor keine Züge.

Der Fernverkehr wurde auf den Strecken Dortmund-Osnabrück-Bremen sowie Hamm-Wuppertal-Köln noch nicht wieder aufgenommen. "Das kann sich im Laufe des Nachmittags ändern", sagte ein Bahnsprecher am Samstag. Der Intercity auf der Strecke Düsseldorf-Münster-Emden falle weiter aus. Wieder freigegeben ist seit Samstagmorgen der Bahnhof Münster. Reisende sollen sich laut Bahn vor Reiseantritt im Netz informieren, ob es bei ihrer Verbindung zu Einschränkungen kommen. (dpa)