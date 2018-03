Nach Schuss auf Bonner Schulhof: Haftbefehl gegen Schützen

26.03.2018 Bonn. Ein 30-Jähriger Mann, der am Sonntag in Bonn einem 31-Jährigen nach einem Streit ins Bein geschossen hat, ist in Untersuchungshaft gekommen. Ein Richter habe Haftbefehl erlassen, teilte die Bonner Polizei am Montag mit. Zuvor hatte der Mann sich der Polizei gestellt. Bei dem Streit sei es um Nichtigkeiten gegangen, so die Polizei. Plötzlich habe der Beschuldigte eine Schusswaffe gezogen und seinen Kontrahenten niedergeschossen. Der Verletzte konnte noch aus eigener Kraft per Handy Hilfe holen. Das Opfer hatte eine Beinverletzung erlitten, war aber nicht in Lebensgefahr.