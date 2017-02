Nach Schiffs-Havarie Feuerwehreinsatz fast beendet

20.02.2017 Düsseldorf. Nach der Havarie eines Frachtschiffes im Düsseldorfer Hafen hat die Feuerwehr ihre Pumparbeiten größtenteils beendet. Ein Feuerlöschboot werde noch bis zum Morgen im Einsatz sein, sagte ein Sprecher in der Nacht zum Montag. Ein mit 1700 Tonnen Kies beladenes Frachtschiff war am frühen Sonntagabend im Hafen von Düsseldorf-Reisholz leck geschlagen. Das Wasser war laut Feuerwehr vermutlich über die Ausgleichstanks in die zwei Laderäumen gelangt. Ein Sinken des unter französischer Flagge fahrenden Frachters drohte nicht. Menschen wurden nicht verletzt.

Mehrere Pumpen waren den Angaben zufolge am Unfallort installiert worden. Durch den Ausfall eines Generators an Bord war es nicht möglich, die Schiffspumpen in Betrieb zu nehmen. Im Durchschnitt wurden 5000 Liter Wasser pro Minute gefördert. Die Ursache der Havarie war noch unklar. (dpa)