Nach Knall auf Chemiegelände: 14 Beschäftigte verletzt

30.09.2017 Köln. Nach einem Zwischenfall in einem Chemieunternehmen in Köln sind 14 Mitarbeiter vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein lauter Knall und eine Rauchwolke über dem Gelände der Firma hatten Anwohner am frühen Freitagabend beunruhigt. Nach Angaben des Betreibers Chempark Dormagen hatte bei einem Chemieunternehmen eine Sicherheitseinrichtung Druck abgelassen. Konkret habe es sich dabei um eine sogenannte Berstscheibe gehandelt, die ab einer bestimmten Belastung plötzlich nachgebe und das System entlaste. Vorübergehend kamen 14 Beschäftigte laut Polizei mit Knalltraumata in ein Krankenhaus, wurden aber im Laufe des Samstags wieder entlassen.

Die betroffene Firma Ineos bestätigte den Zwischenfall auf ihrer Homepage. Um 18.00 Uhr habe eine Sicherheitseinrichtung gegriffen. "Dies ging einher mit einem lauten Knall und einer Rauchentwicklung, die sich schnell wieder auflöste." Die Werksfeuerwehr war vor Ort. (dpa)