Nach Hungertod eines Jungen: Prozess gegen Mutter beginnt

06.09.2017 Arnsberg. Im Fall eines an Unterernährung gestorbenen Kindes im Sauerland steht von heute an um 09.00 Uhr die Mutter vor Gericht. Der zweijährige Anakin war verhungert, seine neun Monate alte Schwester konnten die Ärzte retten. Die Mutter muss sich nun wegen des Vorwurfs der vorsätzlichen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Landgericht Arnsberg verantworten. Der Junge wog am Ende nur noch etwas mehr als sechs Kilogramm.

Die heute 40 Jahre alte neunfache Mutter brachte den kleinen Anakin im Februar 2014 wegen einer Magen-Darm-Infektion in eine Klinik. Dort starb er einen Tag später, abgemagert bis auf die Knochen.

Eine Jugendamtsmitarbeiterin wurde bereits am Amtsgericht Medebach wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das Gericht gab ihr eine Mitschuld, weil sie bei den Kindern aus Winterberg nicht genau genug hingeschaut habe. In dem Fall kommt es noch zu einer Berufungsverhandlung. (dpa)