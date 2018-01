Nach Hochzeit: 19-Jähriger parkte auf Bahnschienen

30.01.2018 Siegen. In einem Auto auf einem Abstellgleis in der Nähe des Bahnhofs von Siegen hat die Polizei einen schlafenden 19-Jährigen gefunden. Ein Lokführer hatte der Polizei am Sonntag einen vermeintlichen Unfall gemeldet, wie die Beamten am Montag mitteilten. Der 19-Jährige sagte, er habe sich nach einer Hochzeit zum Schlafen in das Auto gelegt, das Unbekannte wohl auf den Abstellgleisen geparkt hätten. Die Polizei glaubt dagegen eher, dass er das Auto unter Alkoholeinfluss selbst auf die Schienen gelenkt hat und im Gleisbett fahren wollte. Das würde laut Polizei auch erklären, warum der Hinterreifen der Limousine komplett abgefahren war. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.