Nach Handy-Diebstahl: ein "Selfie" als Fahndungsfoto

20.09.2017 Essen. Mit einem "Selfie" sucht die Essener Polizei nach einem Handy-Diebstahl die beiden mutmaßlichen Täterinnen. Die Frauen sollen Anfang August in einem Aufzug am Hauptbahnhof das Mobiltelefon eines 43-Jährigen aus der Handtasche seiner Frau geklaut haben. Ihr Problem: Das "Selfie", das die beiden Diebinnen zeigen soll, wurde nach der Aufnahme in einem Internetspeicher, der sogenannten Cloud, abgelegt. "So tauchten neben den Privatfotos des 43-Jährigen auch Fotos der beiden Frauen auf", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eines der Bilder ist nun das Fahndungsfoto der Polizei.