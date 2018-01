Nach "Friederike": Hermannsdenkmal nicht zugänglich

Das Herrmannsdenkmal in Lippe ist momentan nicht zugänglich für Besucher.

24.01.2018 Münster. Das Hermannsdenkmal und die Externsteine in Lippe sind nach Orkan "Friederike" für Spaziergänger nicht zugänglich. Das teilte der Landesverband Lippe am Mittwoch mit. Beide Areale liegen in den lippischen Wäldern und für diese gilt mindestens bis zum 31. Januar 2018 ein Betretungsverbot. Aufgrund der feuchten Böden können nach wie vor Bäume umstürzen oder Äste herausbrechen und auf die Wege stürzen.

Das Hermannsdenkmal ist mit einer halben Million Besucher pro Jahr eines der beliebtesten Ausflugsziele in Nordrhein-Westfalen. Die Externsteine liegen nur rund zehn Kilometer entfernt und sind eine Felsformation, die bis zu 40 Meter hoch in den Himmel ragt. (dpa)