Nach Doppelmord von Höfen vierter Tatverdächtiger gefasst

03.04.2017 Königsbrunn. Im Doppelmordfall von Höfen bei Bad Tölz ist der vierte dringend Tatverdächtige nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gefasst worden. Die Polizei teilte am Montag mit, dass das Gewaltverbrechen "weitestgehend aufgeklärt" sei. Nähere Informationen wollen die Ermittler am Mittag (14.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Weilheim bekanntgeben. Dazu werden auch Münchens Leitender Oberstaatsanwalt Hajo Tacke und der Rosenheimer Polizeipräsident Robert Kopp erwartet.

In einem Haus im Weiler Höfen der Gemeinde Königsbrunn waren in der Nacht zum 23. Februar eine Frau (76) aus dem Raum Frankfurt am Main und ein Mann (81) aus Nordrhein-Westfalen ermordet worden. Beide waren Bekannte der überlebenden 76 Jahre alten Hausbesitzerin. Die Ermittler gehen von zweifachem Raubmord und von Mordversuch aus.

Drei Tatverdächtige sitzen bereits in Untersuchungshaft, darunter eine Pflegerin, die in dem Haus der einzigen Überlebenden zeitweise beschäftigt war, und deren Sohn. Bei dem nun Festgenommenen dürfte es sich um den sechs Jahre jüngeren Bruder der 49-Jährigen handeln. Der Raubmord stellt sich demnach als Tat einer Familienbande dar. (dpa)