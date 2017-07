NRW von Waldbränden 2016 weitgehend verschont

03.07.2017 Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr weitgehend von Waldbränden verschont worden. Insgesamt wurden bei 21 Feuern 3,1 Hektar zerstört, das entspricht etwas mehr als vier Fußballfeldern, wie aus der Waldbrandstatistik 2016 der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hervorgeht. Mit Größe und Fläche der Brände liegt NRW im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld auf Platz neun.

In neun Fällen ist die Brandursache unbekannt, wie es hieß. Bei sechs Waldbränden habe Fahrlässigkeit vorgelegen, fünf Feuer seien von Brandstiftern gelegt worden und eines durch Ursachen wie Funkenflug der Eisenbahn.

Der bislang größte Waldbrand in diesem Jahr ereignete sich in NRW Anfang April auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz unweit des Kölner Flughafens. Eine Fläche von mehr als zehn Hektar war betroffen, wie die Polizei mitteilte. Zudem hatte es laut Landesbetrieb Wald und Holz NRW schon einige kleinere Brände gegeben. Erst Ende Juni loderten die Flammen in einem Naherholungsgebiet in der Eifel, es wurden Bäume auf einer Fläche von 10 000 Quadratmetern vernichtet. (dpa)