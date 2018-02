NRW stehen kalte Tage bevor

04.02.2018 Essen. Den Menschen in Nordrhein-Westfalen stehen in der neuen Woche kalte Tage bevor - Schlittenfahren und Schneeballschlachten fallen aber wohl aus. Der am Sonntag in einigen Regionen des Landes gefallene Schnee bleibe nicht lange liegen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes. Am Montagvormittag sei zwar noch mit "ein paar Krümeln Schnee" zu rechnen, ab Dienstag soll es jedoch nicht mehr schneien. Dafür zeigt sich die Sonne auch am Mittwoch häufiger. Trotzdem liegen die Temperaturen zu Wochenbeginn tagsüber nur zwischen ein und vier Grad. Bereits in der Nacht zu Montag müsse bei bis zu minus elf Grad mit Glatteis gerechnet werden.