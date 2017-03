NRW rüstet im Kampf gegen Cyber-Angriffe personell auf

27.03.2017 Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen stellt im Kampf gegen Internetkriminalität weitere Experten ein. Personen, Unternehmen und Behörden würden immer häufiger Ziel von Cyber-Angriffen, sagte Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Montag. "Deshalb stocken wir das Personal der NRW-Polizei im Bereich Cybercrime weiter auf." Das LKA will seine Cyber-Abwehr mit 36 zusätzlichen IT-Fachleuten verstärken, zusätzlich soll an jeder der 16 Kriminalhauptstellen des Landes je ein IT-Experte eingesetzt werden. Das Cybercrime-Kompetenzzentrum des Landes NRW wurde als bundesweit erstes im Jahr 2011 gegründet. Seit 2011 haben die derzeit rund 100 Cyber-Experten des LKA NRW in über 1500 Fällen betroffene Unternehmen beraten und in rund 1200 weiteren Fällen Ermittlungen der Polizei unterstützt.