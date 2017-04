NRW-Umweltminister legt Bilanz der Luftqualität 2016 vor

11.04.2017 Solingen. Dutzende Messstationen im ganzen Land analysieren die Schadstoffwerte in der Luft. Umweltminister Remmel legt die Bilanz für 2016 vor. Im Mittelpunkt steht Stickstoffdioxid, das vor allem aus Dieselmotoren stammt. Die Werte waren zuletzt vielerorts deutlich zu hoch.

Was steckt alles in der Luft? Landesumweltminister Johannes Remmel (Grüne) stellt heute in Solingen die Bilanz der Luftqualität in Nordrhein-Westfalen für 2016 vor. In den vergangenen Jahren stand vor allem die Belastung durch das schädliche Stickstoffdioxid, das vor allem aus Dieselmotoren stammt, im Mittelpunkt. Die Werte waren zuletzt an vielen Messstellen auch in NRW viel zu hoch. Dagegen waren im vorigen Jahr die von der EU festgelegten Feinstaubgrenzen landesweit eingehalten worden.

In Sachen Stickstoffdioxid NO2 hat die Europäische Kommission in Brüssel Deutschland mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gedroht. Es sei versäumt worden, die wiederholte Überschreitung der Grenzwerte durch NO2 in der Luft zu beenden. In NRW sind laut EU unter anderem Köln, Hagen, Münster und Wuppertal betroffen. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat 2016 wegen der hohen NO2-Werte in Düsseldorf ein örtliches Fahrverbot für Dieselautos angeregt. Das Urteil liegt in der nächsten Instanz beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. (dpa)