NRW: Frostige Eiersuche und offene Skipisten im Sauerland

29.03.2018 Winterberg. Eisiges Osterwetter in NRW bedeutet vielerorts Eiersuchen bei Bodenfrost. Skibegeisterte in NRW kommen dagegen noch einmal auf ihre Kosten. Die Skipisten im Sauerland haben noch bis zum 7. April geöffnet.

Das Osterwochende in NRW wird kalt und wechselhaft. Während sich Frühlingsliebhaber noch gedulden müssen, kommen begeisterte Wintersportler hingegen noch einmal auf ihre Kosten. Rund 30 Lifte der Skigebiete im Sauerland haben am Osterwochenende noch einmal geöffnet. "Wir rechnen mit guten bis sehr guten Skibedingungen", sagte Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland

Am Karfreitag soll es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am sonnigsten und wärmsten werden. "Für Freitag werden bis zu acht Sonnenstunden erwartet", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag müsse man hingegen mit wechselhaftem Wetter, Bodenfrost und Graupelschauern rechnen. Erst ab Anfang nächster Woche werde es allmählich frühlingshafter. Laut DWD werde dann auch im Hochsauerland die 10-Grad-Marke erreicht. "Ab kommenden Dienstag haben die Skilifte in Willingen je nach Wetterlage, in Winterberg in jedem Fall bis zum Saisonende am 7. April geöffnet", teilte Schulten mit.

Die Wintersport-Arena Sauerland blickt auf eine durchwachsene Saison zurück. Die Besucherzahlen sind 2017/2018 leicht gesunken. 800.000 Menschen besuchten die Skiregion, 100.000 weniger als im vergangenen Jahr. Große, mit Schneekanonen ausgestattete, Skigebiete seien zufrieden. Kleinere Skigebiete hätten dagegen unter der geringen Zahl an Naturschneetagen gelitten, erklärte die Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland. (dpa)