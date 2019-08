60. Geburtstag

27.08.2019 Berlin. Nena und Markus sangen im Film "Gib Gas - Ich will Spaß" zusammen im Duett. Heute verstehen sich die beiden noch immer. Nur gemeinsam ablichten lässt sich Markus nicht mehr so gerne.

Markus Mörl (60), Popstar der Neuen Deutschen Welle der 80er Jahre, ist immer noch großer Nena-Fan. Nur ablichten lässt er sich nicht mehr so gerne mit der Kollegin: "Auf Fotos neben ihr mache ich keine gute Figur mehr - sie sieht einfach zu gut aus!"

Markus spielte und sang in dem Kinofilm "Gib Gas - Ich will Spaß" (1982) mit Nena. Wie Mörl anlässlich seines 60. Geburtstags an diesem Dienstag (27.8.) der "Bild"-Zeitung verriet, versteht er sich mit der 59 Jahre alten Sängerin auch heute noch "total gut".

Zu Markus' bekanntesten Liedern gehören das Nena-Duett "Kleine Taschenlampe brenn'" und "Ich will Spaß", mit dem er es auf Platz eins der Charts schaffte. (dpa)