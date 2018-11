17-Jähriger von Zug erfasst

Feuerwehrleute gehen an einer S-Bahn in der Frankfurter Bahnstation Ostendstraße vorbei, wo es zu dem tödlichen Unfall kam.

14.11.2018 Frankfurt. Nach dem rätselhaften Tod eines 17-Jährigen auf einem S-Bahn-Gleis in Frankfurt dauern die Ermittlungen an. Es werde noch untersucht, warum der Jugendliche mit zwei Männern im Gleisbett einer unterirdischen Haltestelle in der Innenstadt stand, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Auch das Verhältnis des Jungen zu den Männern sei weiterhin unklar. Der 17-Jährige aus Hanau war am Dienstagnachmittag von einer S-Bahn erfasst worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Seine beiden Begleiter - zwei 44 Jahre alte Männer ohne festen Wohnsitz - wurden bei dem Unfall verletzt. Einer von ihnen schwer und einer leicht, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die beiden Männer wurden in unterschiedlichen Krankenhäusern behandelt. Der Lokführer und zwei Reisende am Gleis erlitten einen Schock und mussten ebenfalls behandelt werden. (dpa)