Einsatz im Kreis Kaiserslautern

03.12.2018 Enkenbach-Alsenborn. Eine 24-Jährige hat die Polizei gerufen, weil sich in ihrer Wohnung eine Türklinke wie von Geisterhand bewegte. Auch die Beamten beobachteten das Phänomen. Doch Geister waren dort nicht am Werk.

Weil sich die Klinke ihrer Küchentür wie von Geisterhand bewegte, hat eine 24-jährige Frau im Kreis Kaiserslautern die Polizei gerufen. Die Frau war am Sonntag in ihre Mietwohnung in Enkenbach-Alsenborn gekommen und hatte die sich bewegende Türklinke bemerkt. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, konnten die Beamten wenig später weder Gauner noch Geister fassen - stattdessen wurden sie Zeugen der sich erneut bewegenden Klinke.

Schließlich konnte eine rationale Erklärung für das Phänomen gefunden werden: Ein beim Öffnen der Wohnungstür entstehender Luftzug setzte die lose Klinke in Bewegung. (dpa)