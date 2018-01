Mutter und Tochter verletzt: Haftbefehl wegen Mordversuchs

16.01.2018 Duisburg. Die Polizei sucht mit Haftbefehl wegen versuchten Mordes und einem Fahndungsfoto nach dem Mann, der in Duisburg mit einer Metallstange auf seine Ex-Freundin und ihre Tochter eingeprügelt haben soll. Nach dem Vorfall am Sonntag hatte die Polizei zunächst mit Unterstützung eines Speezialeinsatzkommandos zwei Wohnungen in Duisburg und Essen durchsucht. Die 43-jährige Mutter und ihre 13 Jahre alte Tochter hatten bei der Attacke in ihrer Wohnung schwere Verletzungen erlitten. Das Tatmotiv war nach Angaben der Ermittler offenbar Eifersucht.

Die Polizei warnt vor dem Gesuchten. Es sei davon auszugehen, dass der 38-Jährige auch Unbeteiligten gegenüber gewalttätig reagiere. Es solle niemand versuchen, den Gesuchten selbst festzuhalten. (dpa)