03.04.2017 Ahlen. Eine Mutter und ihre neunjährige Tochter sind bei einem Autounfall in Ahlen (Kreis Warendorf) verletzt worden. Die 40 Jahre alte Frau hatte am Sonntagabend mit ihrem Wagen gebremst, wie die Polizei mitteilte. Zwei andere Autofahrer krachten mit ihren Fahrzeugen in den haltenden Wagen. Der Aufprall war so heftig, dass die Mutter und ihre Tochter von Notärzten behandelt werden mussten.