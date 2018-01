Mutter und Säuglinge prallen mit Auto gegen Laternenmast

30.01.2018 Köln. Eine Mutter und ihre zwei Säuglinge haben sich in Köln mit ihrem Auto überschlagen, nachdem die 25-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verloren hatte und gegen einen Laternenmast geprallt war. Die beiden vier Monate alten Zwillingsmädchen seien rein äußerlich unverletzt gewesen, wurden aber zur Beobachtung zeitweise in ein Krankenhaus eingeliefert, sagt Christoph Gilles von der Kölner Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen war die Frau gegen Mittag mit ihrem Auto auf der B 57 in Richtung Chorweiler unterwegs gewesen, als sie in einer Linkskurve aus bisher unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam. Sie prallte gegen den Mast, fuhr quer über die Fahrbahn in einen Erdwall und überschlug sich. (dpa)