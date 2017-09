Mutter und Kind getötet: Haftbefehl beantragt

14.09.2017 Detmold. Nach dem gewaltsamen Tod einer 24-Jährigen und ihres Kindes in Detmold hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den tatverdächtigen Nachbarn beantragt. Sie wirft dem 53-Jährigen Mord am Kind und Totschlag der Frau vor. Von dem Verdächtigen fehle aber weiter jede Spur, sagte Oberstaatsanwalt Christopher Imig am Donnerstag. Eine 16-köpfige Mordkommission fahndet mit Foto und Personenbeschreibung nach dem Tatverdächtigen.

Die Ermittler prüfen derzeit, ob es Spuren sexuellen Missbrauchs gibt. "Bislang haben wir dafür aber keine Anhaltspunkte", sagt Imig. Die Untersuchungen seien allerdings noch nicht abgeschlossen. Am Mittwoch hatten die Ermittler mitgeteilt, dass der Mann 2005 wegen versuchten Mordes und auch wegen Vergewaltigung verurteilt worden war.

Die Leichen der jungen Mutter und ihres sechs Jahre alten Sohnes waren am Montag in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der Detmolder Innenstadt gefunden worden. Laut Obduktion kamen die beiden durch Stich- beziehungsweise Schnittverletzungen ums Leben. Mutter und Kind waren laut Polizei erst vor wenigen Wochen in das Mehrfamilienhaus gezogen. (dpa)