Mutter und Kind erstochen: Suche geht weiter

13.09.2017 Detmold. Mehr als einen Tag nach dem Fund einer getöteten Mutter und ihrem ebenfalls erstochenen Sohn ist der Täter weiter auf der Flucht. Verdächtig ist ein 53 Jahre alter Nachbar der Opfer, in dessen Wohnung die Toten am Montagabend gefunden worden waren. Von ihm fehle weiter jede Spur, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Nach dem Tatverdächtigen wird mit Foto und Personenbeschreibung gefahndet. Am Dienstag hatten Beamte der Spurensicherungen die beiden Wohnungen, das Treppenhaus und den Keller des Hauses durchsucht.