Mutter ruft Polizei: Frauen wollten Kind wegnehmen

20.03.2018 Aachen. Zwei Frauen sollen in Würselen bei Aachen versucht haben, einer Mutter ein Kind abzunehmen. Die Polizei prüfte nach eigenen Angaben auch am Dienstag intensiv den von der Mutter geschilderten Sachverhalt. Als sie am Montag angeblich vor der eigenen Haustür eines ihrer Kinder aus dem Autositz heben wollte, soll eine Unbekannte die Autotür auf der anderen Seite geöffnet und versucht haben, den zweijährigen Jungen aus dem Kindersitz zu heben.

Die Mutter habe nach eigenen Angaben geschrien, daraufhin sei die Unbekannte zurückgewichen, habe sich entschuldigt und dann vermutlich mit einer Begleiterin in einem vorher abgestellten Lieferwagen weggefahren. Die Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen und will ein weiteres Mal mit der Mutter sprechen. (dpa)