Mutter mit Kinderwagen von Auto erfasst

14.07.2017 Schwelm. Eine Mutter mit Kinderwagen ist beim Überqueren einer Straße in Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis) von einem Auto erfasst worden. Die 33-Jährige erlitt dabei am Freitag schwere Verletzungen, ihr drei Monate altes Kind blieb äußerlich unverletzt, kam aber zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus. Am Steuer saß ein 75-jähriger Mann. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war er bergauf gefahren und hatte dabei nach rechts geschaut, um "Rechts vor links" zu beachten. Dabei übersah er die Frau mit ihrem Kinderwagen, die gerade die Straße überquerte, und prallte gegen sie, wie die Kreispolizei in Schwelm berichtete.