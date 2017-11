Sexuelle Belästigung im Buch

Bonn. Sarah Hall aus Großbritannien findet im Märchen "Dornröschen" falsche Botschaften für Kinder: Der Kuss zwischen der schlafenden Prinzessin und ihrem Retter sei sexuelle Belästigung.

Von Sofia Grillo, 24.11.2017

Die Mutter Sarah Hall in Großbritannien ist sich sicher: Das Märchen "Dornröschen" vermittele falsche Werte und verharmlose sexuelle Belästigung. Wie die britische Zeitung Sun berichtet, forderte die Mutter jetzt, dass das Kinderbuch aus dem Stundenplan der Grundschule ihres Sohnes verbannt wird.

Tell you what, while we are still seeing narratives like this in school, we are never going to change ingrained attitudes to sexual behaviour #MeToo #consent #mysonissix pic.twitter.com/3g4gyjifi9