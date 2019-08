Private Hilfsaktion

Alma. Mit einer ungewöhnlichen privaten Hilfsaktion machte eine dreifache Mutter im US-Bundesstaat Arkansas auf sich aufmerksam. Sie kaufte spontan einen ganzen Schuhladen leer, um danach insgesamt 1500 Paar Schuhe an bedürftige Grundschüler zu verteilen.

Von Dierk Himstedt, 02.08.2019

Auf ihrem Facebook-Account beschreibt Carrie Jernigan, wie es zu ihrer ungewöhnlichen Hilfsaktion gekommen ist. Bei einem Räumungsverkauf eines Schuhladens in ihrer Heimatstadt Alma im US-Bundesstaat Arkansas hat die dreifache Mutter in den Auslagen nach Schuhen mit stark reduzierten Preisen in den entsprechenden Größen für ihre Kinder gesucht. Dann hatte eines ihrer Kinder sie spontan gefragt, ob sie nicht ein Paar coole "Avenger"-Schuhe für einen Klassenkameraden kaufen könnte, da deren Familie sich diese nicht leisten könnte. Das brachte Carrie Jernigan auf eine verrückt erscheinende Idee.

"Ich war im Schuhladen und hab den Verkäufer scherzhaft gefragt, was es kosten würde, alle Schuhe, die noch im Laden sind, zu kaufen", erzählt sie die Situation im Laden. Gefragt, getan. Wenige Augenblicke später hatte sie sich mit dem Verkäufer auf einen guten Preis geeinigt - zunächst aber erstmal für 400 Paar Schuhe. Als sie diese am nächsten Tag abholen wollte, war eine neue Lieferung von einigen hundert Schuhen eingetroffen. Jernigan entschloss sich, auch diese aufzukaufen, so dass die Menge von 1500 Paar Schuhe zusammengekommen ist.

Dabei sind Schuhe für Babys bis hin zu Größen für 13-Jährige. Jetzt geht die Verteilung los. Sie wolle damit fertig sein, bevor die Schule wieder beginnt. Die Alma Middle School hat laut Jernigan bereits angekündigt, dass sie ihre Schuhe in der Woche vor Schulbeginn in der Turnhalle zur Verteilung an die Kinder bedürftiger Familien aufstellen kann.

Laut Jernigan soll es aber nicht bei dieser einmaligen Spende bleiben. In ihrem Facebook-Post ruft sie zu Spenden auf, um weitere Kleidungsvorräte von Geschäften aufzukaufen, und fragt, ob Anwohner von Alma Zeit haben, bei der Verteilung und der Organisation zu helfen.