Giftiger Fund in Schleswig-Holstein

Brunsbek. Die Mutter eines vierjährigen Jungen hat nach der Halloweenrunde ihres Sohnes einen Geschirrspültab in dessen gesammelten Süßigkeiten gefunden und Anzeige erstattet.

Von Michael Wrobel, 01.11.2018

Das hätte böse enden können: Eine Mutter hat in Brunsbek in Schlewswig-Holstein im Süßigkeitenbeutel ihres vierjährigen Sohns einen Tag nach Halloween einen Geschirrspültab gefunden.

Der Junge war am Halloweenabend laut Polizeibericht im Ortsteil Papendorf in der Gemeinde Brunsbek unterwegs gewesen und hatte - wie an Halloween üblich - die Süßigkeiten dort an den Haustüren gesammelt.

Am Freitagmorgen hatte seine Mutte dann den Hinweis erhalten, dass angeblich bei anderen Kindern, die ebenfalls in dem Ortsteil Süßigkeiten gesammelt hatten, ein Spülmaschinentab in der Halloweentüte lag. Daraufhin überprüfte sie die Süßigkeiten ihres Sohnes - und fand tatsächlich ebenfalls einen für Kinder giftigen Spülertab. Die Mutter erstattete daraufhin sofort Anzeige bei der Polizei.

Der zuständigen Polizeidienststelle Ahrensburg liegt derzeit nur diese eine angezeigte Fall vor. Ob der Tab vorsätzlich in die Süßigkeitentüte gelegt wurde oder dies möglicherweise nur aus Versehen geschah, ist demnach noch unklar. Ein konkreter Tatverdacht liegt noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.