Mutter erstochen: Prozess gegen psychisch kranken Sohn

10.03.2017 Essen. Ein tödliches Familiendrama beschäftigt ab heute das Essener Schwurgericht. Ein 21-jähriger Mann aus Mülheim/ Ruhr soll im vergangenen Juli bei einem Verwandtenbesuch in Essen seine Mutter erstochen haben. Die 57-jährige Frau war noch am Tatort verblutet. Hintergrund ist offenbar eine schwere psychische Erkrankung des 21-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft geht schon jetzt von völliger Schuldunfähigkeit aus. Im Prozess geht es daher auch nicht um eine mögliche Bestrafung wegen Mordes, sondern um die unbefristete Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie. Der 21-Jährige war damals direkt nach der Tat festgenommen worden.