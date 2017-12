Mutmaßliches Mafia-Mitglied in Moers festgenommen

27.12.2017 Moers. Ein mutmaßliches hochrangiges Mitglied der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta soll in Moers bei Duisburg festgenommen worden sein. Nach Berichten in italienischen Medien bestätigte die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft der dpa lediglich die Festnahme von Antonio S. vor rund zwei Wochen. Zu einem möglichen Mafia-Hintergrund könne er sich nicht äußern, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Markus Caspers am Mittwoch.

Der festgenommene Mann soll nach Medienangaben aus Italien zu einer der Familien gehören, die in die Mafiamorde von Duisburg involviert waren. Im August 2007 waren vor einem italienischen Lokal in Duisburg sechs Menschen erschossen worden.

Die Festnahme sei aufgrund eines europäischen Haftbefehls erfolgt, der von der Staatsanwaltschaft im italienischen Reggio Calabria ausgestellt wurde, sagte Caspers. Der Festgenommene sei wegen der Beihilfe zur Vereitelung einer Zwangsvollstreckung verurteilt worden.

Bislang sitzt Antonio S. noch in Deutschland im Gefängnis. Das Oberlandesgericht Düsseldorf muss nun über eine Auslieferung nach Italien befinden.

Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt geht nach eigenen Angaben bei rund 100 Personen davon aus, dass sie einer italienischen Mafia-Organisation angehören oder Bezüge dazu haben. Die meisten von ihnen sollen der 'Ndrangheta angehören. Die 'Ndrangheta sei vor allem am Niederrhein und im westlichen Ruhrgebiet zu verorten, die Cosa Nostra im Kölner Bereich und die Camorra im östlichen Ruhrgebiet. (dpa)