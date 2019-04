Zwei Verdächtige

29.04.2019 Moers. In Moers stirbt eine unbeteiligte Frau bei einem mutmaßlichen Autorennen. Nach dem Tod der 43-Jährigen an Ostermontag ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt wegen Mordverdachts. Einen Tatverdächtigen hat die Polizei vernommen. Ein anderer wird gesucht.

Bei einem mutmaßlichen Autorennen in Moers am Ostermontag wurde eine unbeteiligte Frau (43) getötet - jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Mordverdachts gegen zwei Tatverdächtige. Einer der beiden sei bereits vernommen worden, sagte Staatsanwalt Sebastian Noé.

Er ließ offen, ob sich der Mann äußert. Nach dem zweiten werde gesucht: "Wir versuchen, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln", sagte Noé. Ob er sich einfach nur an einem unbekannten Ort aufhalte oder auf der Flucht sei, "das wissen wir nicht". Noé korrigierte vorherige Angaben der Behörde, wonach beide Tatverdächtigen flüchtig seien.

Zwei Raser sollen sich in PS-starken Autos auf einer zweispurigen Straße in Moers ein illegales Autorennen geliefert haben. Einer der beiden soll dabei nach Zeugenaussagen versucht haben, seinen Kontrahenten zu überholen und auf die Gegenspur gefahren sein. In einer Kreuzung kollidierte er mit dem Kleinwagen der 43-jährigen Frau, die starb. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten vom Unfallort. (dpa)