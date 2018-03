Mutmaßlicher Mörder von Hille noch nicht nach NRW überstellt

15.03.2018 Hille. Der mutmaßliche Mörder von Hille ist nach seiner Festnahme in Bayern noch nicht nach Nordrhein-Westfalen überstellt worden. Beamte der Bielefelder Mordkommission hätten den 51-jährigen Jörg W. in den vergangenen Tagen in Bayern vernommen, sagte eine Sprecherin der Bielefelder Polizei am Donnerstag. Dabei hatte der Deutsche gestanden, einen 30-Jährigen mit einem Hammer erschlagen zu haben. Inzwischen sind zwei weitere Tote in Hille gefunden worden, die vergraben worden waren.