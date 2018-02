14.02.2018 Paris. Ein Mann war angeklagt, weil er Paris-Attentätern eine Wohnung zur Verfügung gestellt haben soll. Am Mittwoch wurde er freigesprochen, am Abend soll er das Gefängnis verlassen dürfen.

Ein Mann, der zweien der Paris-Attentäter vom November 2015 eine Wohnung zur Verfügung gestellt hatte, ist freigesprochen worden. Es sei nicht bewiesen, dass er den beiden Terroristen eine Unterkunft verschafft habe, um sie vor den Ermittlern zu verbergen, sagte die zuständige Richterin des Pariser Strafgerichts am Mittwoch laut einem Bericht der französischen Nachrichtenagentur AFP. Er sollte bereits am Mittwochabend das Gefängnis verlassen dürfen. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Haft für ihn gefordert.

Der Freigesprochene hatte den Terroristen Chakib Akrouh und Abdelhamid Abaaoud eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Sie hatten am 13. November 2015 wahllos auf Gäste von Cafés und Restaurants sowie Passanten geschossen. Bei einer koordinierten Anschlagserie töteten damals IS-Extremisten 130 Menschen. In der Konzerthalle „Bataclan“ richteten sie ein Massaker an, in Bars und Restaurants wurden zahlreiche Menschen beschossen, am Stade de France sprengten sich während des Fußball-Länderspiels Frankreich-Deutschland drei Selbstmordattentäter in die Luft.

In der Wohnung kamen die Attentäter zwei Tage später an und wurden darin am Folgetag getötet, als Polizisten die Wohnung stürmten. (dpa)