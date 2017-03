Mutmaßlicher Eltern-Erpresser sitzt in Untersuchungshaft

03.03.2017 Aachen. Ein mutmaßlicher Erpresser, der Eltern mit der Tötung ihrer Kinder gedroht haben soll, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Der Mann war nach einer öffentlichen Foto-Fahndung in Eschweiler bei Aachen an seiner Arbeitsstelle festgenommen worden. Ein Richter habe Untersuchungshaft angeordnet, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 49-Jährige soll von mindestens 13 Eltern aus Aachen und Umgebung die Zahlung einer fünfstelligen Summe gefordert haben, ansonsten werde er die Kinder töten. In der Vernehmung hatte er die Vorwürfe bestritten. Der Mann aus Eschweiler war der Polizei bis dahin nicht bekannt.