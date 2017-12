Mutmaßlicher Doppelmörder gefasst: Frauen erstochen

01.12.2017 Gelsenkirchen. In einem Massagesalon in Gelsenkirchen werden zwei Asiatinnen erstochen. Hunderte Kilometer entfernt ist nun der mutmaßliche Doppelmörder nach einem Hinweis festgenommen worden.

Nach dem Doppelmord an zwei Frauen in einem Gelsenkirchener Massagesalon ist der mutmaßliche Täter in Bayern gefasst worden. Es handele sich um einen 39 Jahre alten Chinesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Essen mit. Die 46 und 56 Jahre alten Opfer, ebenfalls Asiatinnen, waren erstochen worden. Die Mordkommission hat zahlreiche Hinweise, wonach der Massagesalon zur Prostitution genutzt wurde.

Der Verdächtige hatte im bayerischen Surberg (Kreis Traunstein) in einem Lokal nach Arbeit gefragt. Eine Zeuge habe ihn dabei wiedererkannt. Nach dem Mann war öffentlich gefahndet worden. Der Zeuge hatte im Internet davon gelesen. Die Polizei umstellte das Haus und konnte den überraschten Verdächtigen widerstandslos festnehmen.

Das Alter des Gesuchten war zunächst mit 37 Jahren angegeben worden. "Die genauen Überprüfungen haben dann ergeben, dass mit seinen Personalien etwas nicht stimmte", sagte ein Polizeisprecher. Der Verdächtige wurde in Bayern einem Haftrichter vorgeführt und soll nun nach Essen gebracht und von der Mordkommission vernommen werden.

Zum Motiv des Täters, wie man ihm auf die Schliche kam und welche Beweise ihn belasten - dazu schwiegen die Ermittler auch am Freitag. Die Leichen waren vor einem Monat in dem Massagesalon in der Altstadt von Gelsenkirchen gefunden worden. (dpa)