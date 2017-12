23.12.2017 Köln. Die Polizei hat zwei mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger festgenommen. Das Duo hatte laut Polizei in der Nacht zu Samstag den Automaten einer Bank in Köln-Nippes gesprengt und wollte anschließend fliehen. Die Beamten konnten sie aber noch in Tatort-Nähe festnehmen. Bei den mutmaßlichen Tätern handele es sich nach ersten Erkenntnissen um einen 19 und einen 27 Jahre alten Niederländer, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Aus "ermittlungstaktischen Gründen" machte sie keine weiteren Angaben zu dem Vorfall. Die mutmaßlichen Täter sollten noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden.