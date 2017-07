06.07.2017 Wuppertal. In Wuppertal hat die Polizei nach einer mutmaßlichen Explosion in einem Wohnhaus die Umgebung des Gebäudes gesperrt. Unklar sei bislang, ob Menschen verletzt wurden oder ob es sich lediglich um eine starke Verpuffung handele, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. "Bislang ist die Lage hinreichend unbestimmt." Feuerwehr und Polizei prüften das zehnstöckige Haus derzeit nach Schäden.