Sänger starb im Alter von 41 Jahren

Der Sänger der US-Rockband Linkin Park, Chester Bennington, ist tot. Die Bandkollegen und Fans reagieren in sozialen Netzwerken geschockt und voller Trauer. Kurz vor Bekanntwerden des Todes von Bennington hat seine Band ein neues Video veröffentlicht.

21.07.2017

Die Musikwelt ist geschockt: Der Sänger der US-Rockband Linkin Park, Chester Bennington, ist tot. Wie die Behörden in Los Angeles mitteilten, wurde Bennington am Donnerstag kurz nach 9 Uhr (Ortszeit) erhängt in seinem Haus aufgefunden. Der Todesfall werde "wie ein möglicher Suizid behandelt", sagte der zuständige Rechtsmediziner Brian Elias. Bennington starb im Alter von 41 Jahren.

Band-Kollege Mike Shinoda schrieb auf Twitter, der Tod von Bennington habe ihm "das Herz gebrochen".

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20. Juli 2017

Auch die Fans reagierten im Netz mit Trauer und Fassungslosigkeit. Sie verbinden viel mit der Musik der Band Linkin Park. Auf Twitter teilen sie ihre Momente mit der Band, in Gedenken an den Sänger Bennington. Dennis Löcker schreibt beispielsweise: "Du warst eine DER Stimmen meiner Jugend!" Für andere war die Musik von Bennington ein Stütze in schlechten Zeiten.

Das trifft mich sehr. Ich verdanke ihm und der band so viel Hilfe durch deren Musik in schlechten Zeiten.#LinkinPark #Chester #Bennington — Dominik (@allesVersuch) 20. Juli 2017

Die Fans thematisieren auch die Umstände, wie der Sänger aus dem Leben schied. "Wie sehr muss man gelitten haben, wenn das Gehen weniger schmerzt, als das Bleiben?", twitterte Kerstin Weber zum Tod Benningtons. Der Sänger hatte große Probleme mit Drepessionen und Sucht. Er hatte vor einigen Jahren öffentlich gemacht, dass er während seiner Kindheit von einem Freund seiner Eltern vergewaltigt wurde. Als Bennington elf Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden.

Im Mai kam für Bennington die große Trauer um den Soundgarden-Sänger Chris Cornell dazu. Die beiden Musiker waren gut befreundet. Cornell hatte sich in einem Hotelzimmer das Leben genommen. An der Beerdigung sang Chester Bennington einen Abschiedssong für seinen Freund. Auch auf Twitter drückte Bennington seine große Trauer über den Verlust aus. Er sei immer noch in Trauer, verspüre aber auch Dankbarkeit für alle besonderen Momente, die er mit Cornell und seiner Familie teilen durfte, schrieb Bennington am 18. Mai nach dem Tod seines Freundes.

Der Linkin Park Sänger nahm sich am Geburtstag von Cornell, dem 20. Juni, das Leben. Er hinterlässt sechs Kinder. Linkin Park war einer der prominentesten Vertreter des so genannten Nu Metal - in dem Musikstil werden harte Elemente des Metal-Rock durch weiche Melodien ergänzt. Das im Jahr 2000 erschienene Debütalbum von Linkin Park, "Hybrid Theory", wurde über zehn Millionen Mal verkauft.

In Deutschland schaffte es die Band mehrfach in die Top Ten, unter anderem mit dem Stück "Numb/Encore". In der kommenden Woche sollte die neue Tour der Band starten. Kurz vor Bekanntwerden des Todes von Chester Bennington hat seine Band ein neues Video veröffentlicht.

