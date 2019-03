Musiker aus Thüringen

Die Polizei in Thüringen beendete am Donnerstag einen Musikvideodreh mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber. Die Musiker hatten Anwohner mit Masken und Waffen verschreckt.

Vier bedrohlich aussehende Männer mit Axt und Schrotflinten haben im thüringischen Bucha für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Die von verängstigten Hausbewohnern gerufenen Beamten rückten am Donnerstag nach Polizeiangaben mit allen verfügbaren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber an. Doch schnell konnte Entwarnung gegeben werden: Eine Band drehte in dem kleinen Ort im Saale-Holzland-Kreis ein Youtube-Video. Die Musiker hatten sich dafür Faschingsmasken aufgesetzt und bewaffnet, mit bedrohlichen Gesten posierten sie vor einem Wohnhaus und versetzten die Bewohner in Angst. (dpa)