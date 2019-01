Bekenntnis zur Musik

31.01.2019 Hannover. Der Hannoveraner Musiker fragt sich manchmal, ob er den richtigen Beruf ergriffen hat. Doch dann ist es sich wieder sicher: Gerade in schlechten Zeiten sei Musik wichtig, sagt er.

Der Musikproduzent und Discjockey Mousse T. ("Sex Bomb") könnte sich vorstellen, Kinderarzt zu sein.

Auf die Frage, was er machen würde, wenn er die Möglichkeit hätte, einmal einen Tag etwas völlig anderes zu tun, antwortete er in einem Interview mit Barbara Schöneberger für barbararadio.de: "Dann wäre ich gerne Kinderarzt." Eine Karriere als Mediziner habe er sich immer schon vorstellen können. "Das war meine Denke, bevor ich Musiker geworden bin: Als Mediziner machst du ja richtig was", sagte der Sohn eines Gynäkologen.

Es gebe Zeiten, in denen er sich sage: "Morgen geht die Welt unter und du kannst nichts. Du kannst kein Brot backen, du kannst keinen Menschen heilen. Du kannst gar nichts." Doch dann sei er auch rasch wieder froh, Musiker zu sein. Denn: "Musik war noch nie so wichtig wie in schlechten Zeiten. Die Menschen brauchen uns, wir brauchen die Menschen. Das ist schon okay so", sagte der Mousse T. (52). (dpa)