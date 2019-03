Diebstahl in Irland

06.03.2019 Dublin. Die irische Polizei hat den Kopf einer 800 Jahre alten Mumie wiedergefunden, der zuvor aus einer Kirche gestohlen wurde. Der Legende nach soll der "Dracula"-Autor Bram Stoker dort Inspiration für sein Werk gefunden haben.

Die irische Polizei hat den Kopf einer 800 Jahre alten Mumie wiedergefunden. Das Haupt der unter dem Namen "Der Kreuzfahrer" bekannten Mumie war am vergangenen Wochenende in Dublin aus der Krypta der Kirche St. Michan's gestohlen worden, wie die Ermittler am späten Dienstagabend mitteilten. Der Erzbischof von Dublin, Michael Jackson, zeigte sich "erfreut". Ein weiterer gestohlener Schädel blieb zunächst unauffindbar.

Die Ermittlungen dauerten an. Ihren Namen erhielt die Mumie, weil der Tote kurz nach einem Feldzug zur Eroberung Jerusalems gestorben sein soll. Die 1095 gegründete Kirche ist eine Touristenattraktion. Der Legende nach soll der "Dracula"-Autor Bram Stoker dort Inspiration für sein Werk gefunden haben. (afp)