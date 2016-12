Die Toten des Jahres 2016

Eine Szene aus dem Kampf um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht zwischen Joe Frazier (l) und Muhammad Ali am 1. Oktober 1975 in Manila.

28.12.2016 Bonn. Von David Bowie im Januar über Muhammad Ali im Juni bis hin zu Fidel Castro - im Jahr 2016 sind besonders viele prominente und legendäre Persönlichkeiten gestorben. In Deutschland zählten Hans-Dietrich Genscher und Guido Westerwelle zu den viel beachteten Todesfällen.

Während Popstar Bowie bereits im Januar im Alter von 69 Jahren an Krebs starb, erlag Ali im Juni den Folgen eines septischen Schocks, nachdem er wegen Atemproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Der vielleicht beste Boxer aller Zeiten litt seit über 30 Jahren an Parkinson - und blieb doch "der Größte". Revolutionsführer Fidel Castro, der Kuba 47 Jahre lang regierte, starb am 25. im Alter von 90 Jahren.

Diese Persönlichkeiten sind 2016 gestorben Foto: Tracey Nearmy Die US-Schauspielerin Carrie Fisher - berühmt geworden als furchtlose Prinzessin Leia in der "Star Wars"-Saga starb am 27. Dezember in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie ein Sprecher der Familie mitteilte. Fisher hatte am Freitag zuvor auf dem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitten, sie starb mit 60 Jahren.

Foto: dpa Völlig überraschend und ausgerechnet am Weihnachtsfeiertag ist der Sänger des Klassikers „Last Christmas“, George Michael, mit 53 Jahren gestorben.

Foto: AP Die Schauspielerin Zsa Zsa Gabor starb am 18. Dezember im Alter von 99 Jahren. Die Hollywood-Diva war vor allem für ihre vielen Ehen und Affähren mit prominenten Männern bekannt.

Foto: Alejandro Ernesto Fidel Castro ist tot. Der Revolutionsführer regierte Kuba 47 Jahre lang. Am 25. November starb er im Alter von 90 Jahren.

Der kanadische Sänger und Songschreiber Leonard Cohen ist im Alter von 82 Jahren am 10. November gestorben, teilte sein Label Sony Music Canada in der Nacht zum Freitag per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Foto: dpa Der weltbekannte russische Clown Oleg Popow starb am 2. November im Alter von 86 Jahren während einer Tournee im südrussischen Rostow am Don.

Foto: dpa Schauspieler und Sänger Manfred Krug starb am 21. Oktober in Berlin. Der gebürtige Duisburger wurde 79 Jahre alt.

Foto: dpa Adolf Katzenmeier, Kult-Physiotherapeut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verstarb am 19. Oktober im Alter von 81 Jahren in Frankfurt am Main. Katzenmeier betreute das Team bei sieben Welt- und acht Europameisterschaften.

Foto: dpa Der Tierheilpraktiker Tamme Hanken, auch bekannt als der Pferdeflüsterer oder Knochenbrecher, starb am 10. Oktober im Alter von nur 56 Jahren.

Foto: dpa Schimon Peres, ehemaliger Staatspräsident von Israel, starb am 28. September in Tel Aviv. Er wurde 93 Jahre alt.

Foto: dpa Der KZ-Überlebende Max Mannheimer verstarb am 23. September im Alter von 96 Jahren.

Foto: dpa Jutta Limbach, die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, starb am 10. September im Alter von 82 Jahren.

Foto: dpa Im Alter von 97 Jahren starb Ex-Bundespräsident Walter Scheel am 24. August. Von 1974 bis 1979 war Scheel deutsches Staatsoberhaupt.

Foto: Jens Kalaene Völlig überraschend ist die beliebte Moderatorin Miriam Pielhau am 12. Juli an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben. Sie wurde 41 Jahre alt.

Foto: Erwin Elsner Am 11. Juli stirbt die ZDF-Sportmoderatorin Jana Thiel nach kurzer, schwerer Krankheit mit gerade einmal 44 Jahren.

Carlo Pedersoli alias Bud Spencer stirbt am 27. Juni. Die italienische Kino-Legende wurde 86 Jahre alt.

Foto: Martin Athenstädt Schauspiel-Ikone Götz George starb am 19. Juni im Alter von 77 Jahren in Hamburg. Seine wohl bekannteste Rolle ist die des Tatort-Kommissars Horst Schimanski (Foto).

Foto: Andrea Merola Der „Star Trek“-Star Anton Yelchin starb am 19. Juni im Alter von 27 Jahren nach einem tragischen Unfall. Der Schauspieler sei vor seinem Haus in Los Angeles von seinem eigenen Auto erdrückt worden.

Foto: Rolf Haid Einer der erfolgreichsten deutschen Radprofis der Geschichte ist tot. Weltmeister, Klassiker-Siege, Etappenerfolge, Gelbes Trikot - der gebürtige Mannheimer gehörte zu den Stars seiner Zeit. Am 11. Juni erlag er seinem Krebsleiden.

Foto: Jan Woitas Im Alter von 44 Jahren ist Sascha Lewandowski am 8. Juni gestorben. Der Trainer hatte im Frühjahr wegen eines Burnout-Syndroms seinen Vertrag bei Union aufgelöst.

Foto: Watase/Pan-Asia Peter Shaffer im September 1996. Jetzt ist der Dramatiker im Alter von 90 Jahren gestorben.

Foto: dpa/Archiv Er litt seit über 30 Jahren an Parkinson - und blieb doch "der Größte". Muhammad Ali ist im Alter von 74 Jahren am 3. Juni gestorben. Auch seinen einstigen Gegnern wird er als "The Greatest" in Erinnerung bleiben.

Foto: picture alliance / dpa Der Journalist und gläubige Christ Rupert Neudeck hatte 1979 Cap Anamur, 2003 das Friedenskorps Grünhelme gegründet. Er war am 31. Mai im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Herzoperation gestorben.

Foto: Frank May Die Buchautorin und Moderatorin Erika Berger ist im Alter von 76 Jahren am 15. Mai gestorben.

Der frühere CDU-Schatzmeister Walther Leisler Kiep ist tot. Er starb am 9. Mai im Alter von 90 Jahren in Kronberg im Taunus.

Foto: Marcelo Hernandez/Archiv Die Witwe des früheren DDR-Staatschefs Erich Honecker war am 6. Mai im Alter von 89 Jahren in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile gestorben. Dort lebte sie seit fast 25 Jahren im politischen Exil.

Foto: dpa Arne Elsholtz ist am 26. April gestorben. Dem Kinopublikum war der Synchronsprecher vor allem für seine Stimmen Tom Hanks, Kevin Kline und Bill Murray bekannt.

Foto: Jörg Carstensen Wieder ein Verlust für die Toten Hosen: "Wölli", ihr ehemaliger Drummer, ist tot. Fast 15 Jahre hatte er bei der Rockband Schlagzeug gespielt, bis er wegen seiner Gesundheit aufhören musste. Er starb am 25. April im Alter von 66 Jahren.

Foto: Dirk Waem Popstar Prince ist im Alter von 57 Jahren am 21. April gestorben.

Foto: Ali Haider Der ehemalige italienische Fußball-Nationaltrainer Cesare Maldini ist tot. Er starb am 3. April im Alter von 84 Jahren.

Foto: Sven Hoppe Der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher war am 31. März im Alter von 89 Jahren in seinem Heimatort Wachtberg-Pech gestorben.

Foto: Jens Kalaene/Archiv Der Jazzmusiker Roger Cicero ist an einem Hirninfarkt gestorben. Der Sänger starb am 24. März im Alter von 45 Jahren in Hamburg.

Foto: Koen Van Weel Im Alter von 68 Jahren ist der niederländische Fußballlegende Johan Cruyff am 24. März an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Foto: dpa Der ehemalige Außenminister Guido Westerwelle ist am 18. März im Alter von 54 Jahren an den Folgen seiner Leukämie-Erkrankung gestorben.

Foto: Emily Wabitsch Swing-Legende Hugo Strasser starb am 17. Juni im Alter von 93 Jahren.

Foto: Silke Lohmann Beatles-Produzent Sir George Martin ist am 8. März im Alter von 90 Jahren gestorben.

Foto: Marco Kohlmeyer Der frühere Nationalspieler, Trainer und Manager des 1. FC Köln sowie deutscher Junioren-Nationaltrainer war am 29. Februar im Alter von 73 Jahren verstorben.

Foto: dpa Der amerikanische Charakterdarsteller George Kennedy verstarb am 28. Februar im Alter von 91 Jahren. Bekannt wurde der Sohn einer Schauspielerfamilie mit Filmen wie "Charade" oder "Der Unbeugsame".

Foto: Britta Pedersen Der langjährige Moderator der ZDF-Kindersendung "Löwenzahn", Peter Lustig, ist am 23. Februar im Alter von 78 Jahren gestorben.

Foto: Arno Burgi Umberto Eco, Autor des Weltbestsellers "Der Name der Rose", ist am 19. Februar mit 84 Jahren gestorben.

Foto: picture alliance / dpa Harper Lee ("Wer die Nachtigallstört) starb am 19. Februar im Alter von 89 Jahren.

Foto: Jens Kalaene Der intellektuelle TV-Moderator und Erfolgsautor Roger Willemsen starb im Alter von 60 Jahren an Krebs.

Foto: Petra Schönberger/Geisler-Foto Der englische Musiker Colin Vearncombe, der als Black mit "Wonderful Life" einen Superhit der 1980er Jahre hatte, ist am 26. Februar an den Folgen eines Autounfalls gestorben. Er wurde 53 Jahre alt.

Foto: DPA Der britische Schauspieler Alan Rickman ist an 14. Januar im Alter von 69 Jahren gestorben. Er ist vor allem durch seine Rollen in „Harry Potter“ und „Stirb langsam“ bekannt.

Foto: DPA Im Alter von 69 Jahren ist David Bowie am 10. Januar gestorben. Der Brite hatte Krebs.

Foto: DPA Der ostdeutsche Unterhaltungskünstler Achim Menzel ist am 4. Januar Jahren überraschend gestorben. Er wurde 69 Jahre alt.

Foto: DPA Mehr als 20 Jahre verkörperte sie die Kommissarin Verena Berthold in der ZDF-Kultserie "Ein starkes Team": Am 2. Januar ist die Schauspielerin Maja Maranow im Alter von 54 Jahren in Berlin überraschend gestorben.

