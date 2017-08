Motorradfahrer verliert Kontrolle: Schwer verletzt

15.08.2017 Riedstadt. Ein Motorradfahrer hat auf der Kreisstraße 155 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich dabei schwer verletzt. Der 32-Jährige fuhr am Montagabend auf der der ehemaligen Bundesstraße 44 von Stockstadt in Richtung Erfelden (Kreis Groß-Gerau), stürzte in einer Kurve und rutschte mit seinem Motorrad unter eine Leitplanke. Er verletzte sich dabei schwer und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 18 000 Euro.