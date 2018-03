Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

26.03.2018 Grevenbroich. Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Grevenbroich gestorben. Der 58-Jährige erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei im Rhein-Kreis Neuss am Sonntagabend mitteilte. Bei dem Unfall am Sonntagnachmittag war der Motorradfahrer auf einer Ampelkreuzung mit dem Auto eines 86 Jahre alten Fahrers zusammengeprallt. Er musste mit schwersten Verletzungen in eine Kölner Klinik geflogen werden. Zum genauen Hergang und der Ursache des Unfalls machte die Polizei zunächst keine Angaben.